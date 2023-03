San Leucio del Sannio, Nascenzio Iannace cerca la conferma: sarà candidato sindaco (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa “Rinascita Sanleuciana” continua. Il sindaco uscente Nascenzio Iannace, infatti, ufficializza la sua ricandidatura alla carica di sindaco di San Leucio del Sannio, con il consueto e collaudato sostegno della lista “Rinascita Sanleuciana”. E’ il “brand politico” con cui il sindaco Iannace, 57 anni, imprenditore, ha conquistato per la prima volta la fascia tricolore nel 2013, per poi bissare il successo nel 2018. Ed ora, punta a calare il tris. “Il mio e nostro entusiasmo iniziale non è calato ed anzi si è addirittura intensificato – dichiara il sindaco Iannace -. Mi ripropongo ai nostri amati concittadini per continuare il proficuo, efficace ed efficiente impegno a beneficio della nostra ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa “Rinascita Sanleuciana” continua. Iluscente, infatti, ufficializza la sua ricandidatura alla carica didi Sandel, con il consueto e collaudato sostegno della lista “Rinascita Sanleuciana”. E’ il “brand politico” con cui il, 57 anni, imprenditore, ha conquistato per la prima volta la fascia tricolore nel 2013, per poi bissare il successo nel 2018. Ed ora, punta a calare il tris. “Il mio e nostro entusiasmo iniziale non è calato ed anzi si è addirittura intensificato – dichiara il-. Mi ripropongo ai nostri amati concittadini per continuare il proficuo, efficace ed efficiente impegno a beneficio della nostra ...

