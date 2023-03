“San Gennaro incontra i suoi ragazzi”, un progetto dedicato ai piccoli abitanti di Forcella (Di martedì 14 marzo 2023) “San Gennaro incontra i suoi ragazzi” è un’iniziativa sociale promossa dalla Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro dedicata ai giovani studenti dell’Istituto Statale A. Ristori del quartiere Forcella, per avvicinarli ai capolavori d’arte e alla storia del Santo Patrono. Che succede se la scuola si apre al suo territorio, che in questo ... L'articolo proviene da Espresso napoletano. Leggi su espressonapoletano (Di martedì 14 marzo 2023) “San” è un’iniziativa sociale promossa dalla Deputazione della Real Cappella del Tesoro di Sandedicata ai giovani studenti dell’Istituto Statale A. Ristori del quartiere, per avvicinarli ai capolavori d’arte e alla storia del Santo Patrono. Che succede se la scuola si apre al suo territorio, che in questo ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Prezioso come la mitra di San Gennaro, #kvaratskhelia sblocca la gara con un gol da favola, #rrahmani di testa mett… - thvxgorou : @kaeyvq ti mando san gennaro - positanonews : #Cultura #RAGAZZI #SanGennaro San Gennaro incontra i suoi ragazzi - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @UnaCertaCarmen: Il Museo del tesoro di San Gennaro si è arricchito di un’opera contemporanea dell’artista Angelos Jan Fabre: 'Per Euseb… - Taiseishogun : RT @UnaCertaCarmen: Il Museo del tesoro di San Gennaro si è arricchito di un’opera contemporanea dell’artista Angelos Jan Fabre: 'Per Euseb… -