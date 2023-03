Samu boccia un altro alunno di Amici | “Non merita la finale”

Leggi su biccy

(Di martedì 14 marzo 2023) Nonostante abbia conquistato la maglia per il serale, questo non è un periodo facilissimo per Gianmarco Petrelli. Il ballerino è stato stroncato da Emanuel Lo e anche da un suo compagno di classe.Segreto si è detto d’accordo con il professore di danza ed ha dichiarato che Gianmarco è uno dei ballerini più deboli all’interno della scuola di. Secondo il giovane siciliano, il suo collega non meriterebbe di arrivare in. Per non essere troppo severo,ha chiuso il suo ragionamento con un ‘vabbè comunque è bravo’. “Se sono d’accordo con Emanuel Lo? Diciamo che a livello di hip hop sì. Di questo stile siamo io, lui e Ale e ho la mia personale classifica. Sono d’accordo su quello. Penso che se si deve fare una scaletta a livello tecnico e interpretativo io metto Alessio prima di tutti, poi io e alla ...