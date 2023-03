Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: verdetto sulla batteria (Di martedì 14 marzo 2023) Il popolare canale YouTube PhoneBuff è tornato con un’altra resa dei conti tra Samsung Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max. Questa volta, entrambi i telefoni hanno superato un test pratico della batteria ed Apple è stata davvero in grado di mantenere il titolo di “campione indiscusso della durata della batteria”, ma le cose si sono avvicinate molto ed il colosso di Seul ha ottenuto risultati migliori di qualsiasi altro telefono Android precedente. Quando si è trattato del test di caduta di PhoneBuff, il Samsung Galaxy S23 Ultra si è comportato un po’ meglio rispetto all’iPhone 14 Pro Max. Entrambi i dispositivi erano ancora funzionanti anche dopo quattro cicli di cadute. Quando si tratta del test di velocità, il top ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Il popolare canale YouTube PhoneBuff è tornato con un’altra resa dei conti traS2314 Pro Max. Questa volta, entrambi i telefoni hanno superato un test pratico dellaed Apple è stata davvero in grado di mantenere il titolo di “campione indiscusso della durata della”, ma le cose si sono avvicinate molto ed il colosso di Seul ha ottenuto risultati migliori di qualsiasi altro telefono Android precedente. Quando si è trattato del test di caduta di PhoneBuff, ilS23si è comportato un po’ meglio rispetto all’14 Pro Max. Entrambi i dispositivi erano ancora funzionanti anche dopo quattro cicli di cadute. Quando si tratta del test di velocità, il top ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gigibeltrame : TV Samsung QLED e OLED 2023: prezzi, sconti e promozioni | Galaxy S22 in regalo #digilosofia… - HDblog : TV Samsung QLED e OLED 2023: prezzi, sconti e promozioni | Galaxy S22 in regalo - pertuzluisfer : @abid_patel @nokia @Sony @Apple @ICTEvangelist @EvoHannan @garyhenderson18 @OLewis_coaching @fungooli… - feedpushr : Le Samsung Galaxy S23 Ultra est bien un monstre d’autonomie, DXOMARK le confirme - infoitscienza : Samsung Galaxy S23, S23 Plus ed S23 Ultra: i migliori accessori -