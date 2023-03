Sampdoria, Cassano: «Vedessi Rocchi lo insulterei, è uno scandalo» (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Antonio Cassano sul gol convalidato alla Juve contro la Sampdoria di Rabiot e viziato da un tocco di mano Antonio Cassano ha commentato il discusso gol di Adrien Rabiot durante il match tra Juventus e Sampdoria, viziato da un fallo col braccio Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’ex attaccante blucerchiato ai microfoni della Bobo TV. DICHIARAZIONI – «Se dovessi vedere Rocchi io lo insulterei. Perché la responsabilità gliela do a Rocchi che è il presidente dell’AIA. È scandaloso… perché adesso ovviamente, io sono affezionato alla Sampdoria e cosa succede: che pensano che la Sampdoria è in Serie B, può fallire ecc. ecc. No stop, io sto qua e difendo tutte le squadre in particolare la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Antoniosul gol convalidato alla Juve contro ladi Rabiot e viziato da un tocco di mano Antonioha commentato il discusso gol di Adrien Rabiot durante il match tra Juventus e, viziato da un fallo col braccio Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’ex attaccante blucerchiato ai microfoni della Bobo TV. DICHIARAZIONI – «Se dovessi vedereio lo. Perché la responsabilità gliela do ache è il presidente dell’AIA. Èso… perché adesso ovviamente, io sono affezionato allae cosa succede: che pensano che laè in Serie B, può fallire ecc. ecc. No stop, io sto qua e difendo tutte le squadre in particolare la ...

