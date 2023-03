Salvini “Disgustoso ipotizzare che Guardia Costiera non salvi vite” (Di martedì 14 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Disgustoso ipotizzare che la Guardia Costiera non voglia salvare essere umani. Chi lo dice, dice sciocchezze o è in malafede. Spero che la politica ritrovi una sua dimensione e anche un suo limite nell'accusa e nella polemica. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo salvini, ospite di '24 Mattinò su Radio 24. Il leader della Lega ha poi aggiunto che con “la Tunisia nel caos, la Libia che non trova pace, sono saltati i controlli che c'erano prima. La comunità internazionale, l'Europa, la Nato, si sveglino. Non so se dietro questi sbarchi ci sia una manina di uno stato estero che cerca di destabilizzare il Continente, ma è necessario che il tema venga affrontato non solo l'Italia”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “che lanon voglia salvare essere umani. Chi lo dice, dice sciocchezze o è in malafede. Spero che la politica ritrovi una sua dimensione e anche un suo limite nell'accusa e nella polemica. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo, ospite di '24 Mattinò su Radio 24. Il leader della Lega ha poi aggiunto che con “la Tunisia nel caos, la Libia che non trova pace, sono saltati i controlli che c'erano prima. La comunità internazionale, l'Europa, la Nato, si sveglino. Non so se dietro questi sbarchi ci sia una manina di uno stato estero che cerca di destabilizzare il Continente, ma è necessario che il tema venga affrontato non solo l'Italia”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

