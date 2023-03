"Salviamo vite". Così il comandante smonta tutte le bufale sui naufragi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OttoGerbotto : RT @europaverde_it: Non è accettabile che nel 2023 ancora si muoia in mare. Firma la petizione: - guscherubina : RT @europaverde_it: Non è accettabile che nel 2023 ancora si muoia in mare. Firma la petizione: - europaverde_it : Non è accettabile che nel 2023 ancora si muoia in mare. Firma la petizione: - MenegazziMarina : RT @Stelio_Bonsegna: L'Europa a guida Progressista, ha tutto l'interesse a far saltare un Governo di Centro Destra. Migranti, salviamo vi… - Fantast27655985 : RT @tempoweb: Salviamo vite ma l'Europa non si accontenta #12marzo #iltempoquotidiano #migranti #cutro #ue -

Ora il decreto Cutro c'è. Gli sbarchi continuano. E arrivano nuove accuse per un altro naufragio. Alarm Phone dice che l'Italia non è andata a soccorrerli. 'La nostra Guardia costiera spiega al '...Ora il decreto Cutro c'è. Gli sbarchi continuano. E arrivano nuove accuse per un altro naufragio. Alarm Phone dice che l'Italia non è andata a soccorrerli. 'La nostra Guardia costiera spiega al '...Emergenza immigrazione,ma Bruxelles non si accontenta A lanciare l'allarme per un barchino in difficoltà con 47 migranti a bordo era stato Alarm Phone, il servizio che raccoglie gli ...

Il ministro Ciriani sui naufragi: “Basta accuse strumentali, noi salviamo vite” Agenzia Nova

“Tutte le norme sono state applicate - conclude D'Agostino - quelle che c’erano oggi, c’erano anche ieri”. Anche perché “nessuno mi può costringere" a non salvare vite in mare, neppure un ministro: ...Torre de' Busi (Bergamo), 13 marzo 2023 – I vigili del fuoco hanno salvato un gattino bloccato su un albero. Era lì da due settimane. Era stremato. Per resistere così tanto senza mangiare né bere deve ...