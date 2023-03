"Salto di specie" e l'empatia tra esseri viventi diventa indagine teatrale (Di martedì 14 marzo 2023) Al Teatro Pietro Aretino di Arezzo terzo appuntamento della rassegna Z Generation meets Theatre con il progetto vincitore del bando Toscana Terra Accogliente a firma di Controcanto Collettivo Leggi su lanazione (Di martedì 14 marzo 2023) Al Teatro Pietro Aretino di Arezzo terzo appuntamento della rassegna Z Generation meets Theatre con il progetto vincitore del bando Toscana Terra Accogliente a firma di Controcanto Collettivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanCoop80059329 : @MarcoRizzoPC @RobertoBurioni Dobbiamo però ammettere che il burione nazionale ha dovuto constatare (con rammarico)… - Salvato51707026 : @Torrenapoli1 Koop ti fa fare il salto Specie in continuità Amava preso prima a 20 Difficile adl spena 40 mln - cirrus320 : @DavideBattin @CathVoicesITA Mica crederai alla storiella del salto di specie del virus e via dicendo...? Dai serio… - mancoicani : @huchukato eh appunto, non ricordo chissà che caldo anche perchè era una specie di garage l'appartamento ??, ma oggi… - _sad__writer_ : @slythxrprongs Penso sia una specie di salto mentale che si fa dopo i 18/19 anni -