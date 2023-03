Salto con gli sci, qualificazioni Lillehammer 2023: avanzano Bresadola, Insam e Cecon (Di martedì 14 marzo 2023) Buone notizie per l’Italia dalle qualificazioni del trampolino HS140 di Lillehammer 2023, dove è in corso il Raw Air Tournament, circuito norvegese della coppa del mondo di Salto con gli sci. Seppur per il rotto della cuffia, tutti e tre gli azzurri ai nastri di partenza si sono qualificati per la gara di domani. avanzano dunque Giovanni Bresadola con il quarantunesimo punteggio (103.8), Alex Insam quarantaquattresimo con 101.4 e Francesco Cecon quarantottesimo con 97.8. Per tutti e tre l’obiettivo, complesso, è quello di saltare due volte domani e di entrare tra i primi trenta. A vincere le qualificazioni è il solito Halvor Egner Granerud, il padrone di casa, che con il connazionale Johann Andre Forfang infliggono pesanti distacchi ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Buone notizie per l’Italia dalledel trampolino HS140 di, dove è in corso il Raw Air Tournament, circuito norvegese della coppa del mondo dicon gli sci. Seppur per il rotto della cuffia, tutti e tre gli azzurri ai nastri di partenza si sono qualificati per la gara di domani.dunque Giovannicon il quarantunesimo punteggio (103.8), Alexquarantaquattresimo con 101.4 e Francescoquarantottesimo con 97.8. Per tutti e tre l’obiettivo, complesso, è quello di saltare due volte domani e di entrare tra i primi trenta. A vincere leè il solito Halvor Egner Granerud, il padrone di casa, che con il connazionale Johann Andre Forfang infliggono pesanti distacchi ...

sportface2016 : #Salto con gli sci, tre azzurri avanti dopo le qualificazioni a #Lillehammer