Salto con gli sci: Halvor Egner Granerud irreale a Lillehammer, solo Kraft gli è vicino. (Di martedì 14 marzo 2023) Un clamoroso Halvor Egner Granerud vince per la prima volta in Norvegia, nello specifico a Lillehammer. In una giornata in cui le condizioni di vento subiscono un calo quasi insieme all'innalzamento dalla stanga 6 alla 7 nella seconda serie, il leader di Coppa del Mondo pesca qualcosa di eccezionale, un 139.5 là dove nessuno può osare arrivare, per un 136.4 che, unito al 121.3 della prima serie, regala un 257.7 che sa di spaziale per le condizioni venutesi a creare. Soltanto Stefan Kraft, che era avanti di 7.8 punti nella prima serie, tiene in qualche modo il passo, ma anche l'austriaco deve arrendersi nonostante un dignitoso secondo Salto da 132 metri e 125.3 punti, che lo colloca a -2.3. Estremamente lontani tutti gli altri, con altri due austriaci al terzo e quarto posto.

