Salto con gli sci femminile, Loutitt domina in qualificazione a Lillehammer. Jessica Malsiner eliminata (Di martedì 14 marzo 2023) Alexandria Loutitt torna a brillare come in occasione dei Mondiali di Planica e domina le qualificazioni per gara-2 sul trampolino grande HS140 di Lillehammer, valevole per il Raw Air Tournament e per la Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci 2022-2023. La teenager canadese, campionessa iridata in carica su Large Hill, si è inventata un Salto fantastico raggiungendo una misura clamorosa (138.5 metri con forte vento alle spalle) e rifilando 8 o più punti al resto della concorrenza. Secondo posto ex aequo per la slovena Ema Klinec e la tedesca Katharina Althaus, entrambe a 8.2 punti dalla testa, mentre paga un distacco in doppia cifra (10.1) la teutonica Selina Freitag in quarta piazza. Germania in grande spolvero oggi anche con la quinta posizione a sorpresa di Anna Rupprecht ...

