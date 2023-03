Salerno | manifestazioni in Piazza Portanova | la lettera al Sindaco

(Di martedì 14 marzo 2023) “Liberaree garantire la libertà di manifestare”, questa è la richiesta avanzata aldi, Vincenzo Napoli, da ben 21 realtà territoriali. Alla base della missiva le difficoltà riscontrate nell’organizzarenelle aree previste dalla giunta. Come riportaToday, questo il testo integrale della: “È già da qualche anno che le associazioni e i movimenti di questa città notano un progressivo restringimento degli spazi utili allepubbliche: cortei, volantinaggi, presìdi sono diventati difficili da eseguire perché i luoghi preposti dalle varie delibere di giunta (n.55/2015- n. 153/2019) spesso non sono adeguati agli obiettivi dei manifestanti per una serie di motivi che vengono ...

La lettera Alla base della missiva le difficoltà riscontrate nell'organizzare nelle ...

La lettera al sindaco: 'Permettere manifestazioni in piazza Portanova' Virgilio

