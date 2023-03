Salerno | installazione cestini per raccolta deiezioni canine

(Di martedì 14 marzo 2023) Agiovedì 16 marzo prenderà il via – come riportaToday – l’deiper ladellesul territorio cittadino: il primo cestino sarà posizionato in via Madonna di Fatima, tra Villa Carrara e l’edificio di culto. Sul posto saranno presenti il sindaco diVincenzo Napoli, l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella e l’amministratore unico diPulita Vincenzo Bennet. I nuovisaranno sistemati lungo le strade dove, nel corso dei mesi scorsi, si sono concentrati gli interventi di pulizia. Segui ZON.IT su Google News.

Prenderà il via giovedì 16 marzo l'installazione dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine sul territorio cittadino di Salerno. Il primo sarà posizionato in via Madonna di Fatima, tra Villa Carrara e l'edificio di culto.

