Salerno | Cooperativa Sociale Fili d’erba | contest “Tra 50 Anni”

(Di martedì 14 marzo 2023) A partire da mercoledì 15 marzo marzo 2023, la” indice un bando per partecipare al“Tra 50” finalizzato a coinvolgere gli studenti delle classi II^ degli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado di, stimolandone la creatività e premiando coloro che esprimeranno al meglio il concetto di futuro e trasformazione. I vincitori delavranno la possibilità di vedere le proprie proposte “trasformate” in opere artistiche luminose e saranno invitati alla giornata inaugurale e di accensione delle stesse. Il“Tra 50” è un’iniziativa collegata ad “Accendi il tuo Futuro”, un laboratorio permanente di progettazione e produzione di luci d’artista che ...

... è stata riaccompagnata presso una Casa di Cura situata in provincia dida cui si era ... Al numero verde rispondono 24h/24 per 365 giorni l'anno, gli operatori dellasociale Girasole ...Al numero verde rispondono gli operatori dellasociale Girasole di Cava de Tirreni, cui ... di concerto con il comando di Polizia municipale e lAsl. La persona, identificata dai ...Al numero verde rispondono gli operatori dellasociale Girasole di Cava de' Tirreni , ... di concerto con il comando di Polizia municipale e l'Asl. La persona, identificata dai ...

Cooperative sociali a Salerno, inchiesta archiviata per il governatore De Luca La Repubblica

Stampa Venerdì 17 marzo 2023 alle ore 15:00 presso la Piscina Nicodemi in via Bottiglieri 1 Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “SuSportiamo l’inclusione” realizzato d ...Stampa Salerno Pulita si affida alle ditte esterne. Il servizio di pulizia delle spiagge – come riporta il quotidiano “La Città” oggi in edicola – a una società di San Severino, mentre quello della ra ...