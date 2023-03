Salernitana | Paulo Sousa | “Abbiamo pensato di poter battere il Milan”

(Di martedì 14 marzo 2023) Un punto guadagnato, quello dallain casa del, che permette ai granata di respirare in ottica salvezza. I campani sono riusciti ad impattare sull’1-1 contro i rossoneri e tengono la zona retrocessione lontana sette punti a dodici giornate dalla fine, mantenendo così cristallizzate le distanze dal Verona. L’allenatoreha parlato della sfida ai microfoni di DAZN: “avuto le occasioni da gol più limpide della partita. A volta ci siamo abbassati un po’ troppo, risultando speculativi e dando troppo spazio agli avversari: dobbiamo ancora crescere, non siamo ancora un blocco alto“. Il tecnico ricopre di elogi la sua squadra e dichiara che ad un certo punto haanche di vincere la sfida: “In un momento della partita...

Decisamente meno in campionato, dopo la sconfitta di Firenze, l'1 - 1 di San Siro con la. Per la squadra diSousa un punto preziosissimo in chiave salvezza, mentre i rossoneri ...Le parole diSousa, allenatore della, nel post partita della gara di Serie A contro il MilanSousa ha parlato a Sky Sport nel post partita di Milan -. PAROLE - "Nel primo tempo ...PIAZZATI ED ERRORI - Il Milan era spento, portava palla senza trovare sbocchi anche perchéSousa aveva impostato lacon molta cura, togliendo spazi ai rossoneri. Mezz'ora davvero ...

OCHOA – "È un portiere molto veloce. Ha ...