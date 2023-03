Vai agli ultimi Twett sull'argomento... drintle : ???? - ilgiornale : Folklore, gusto e cultura: queste le attrattive delle sagre, che con l'arrivo della primavera aprono le porte in tu… -

Sede dell'evento è il Polo Espositivo Trento Expo, nell'ambito della manifestazione 'Mostra dell'Agricoltura', per un vero itinerario deltra le diverse produzioni provenienti da tutta Italia. ...... tra percorsi enogastronomici,e manifestazioni culinarie per la gioia dei più golosi. ...della mostra un'artista del Novecento divenuta ormai icona globale che ha saputo influire sule ...Gli stand in cui ilincontra le tradizioni artigianali del luogo restano aperti non - stop, ... Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più importantidel carciofo ...

Sagre di gusto: gli appuntamenti gastronomici del weekend TGCOM

Da non dimenticare, poi, domenica 19 marzo, la festa di San Giuseppe, dedicata a tutti i papà. Ecco allora gli appuntamenti da non perdere per una gita fuori porta da venerdì 17 a domenica 19 marzo. B ...Cioccolato in Piemonte e vini in Lombardia, passando attraverso l’“Eisacktaler Kost” in Alto Adige e la campagnola Fiera di San Gregorio in Romagna. Ma ci sono anche deliziosi tortelli e maialini in T ...