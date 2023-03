Sabatini: «Conte? Niente Inter o Juventus, in Italia solo in un club» (Di martedì 14 marzo 2023) Sandro Sabatini, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sul futuro di Antonio Conte. L’allenatore salentino in questi giorni è stato accostato anche all’Inter e alla Juventus. RITORNO DIFFICILE ? Sandro Sabatini ha parlato del futuro di Antonio Conte che secondo molti potrebbe tornare all’Inter. Le sue parole. «Io tenderei a escludere l’Inter ad esempio. È bello fare i titoli sui giornali Conte torna all’Inter, c’è stato un contatto, a Natale e Pasqua ha mandato gli auguri. I nerazzurri non possono riprenderlo per tanti motivi. L’ultimo è perché è andato via con una buona uscita di 7 milioni. Quindi non lo possono riprendere e non lo riprenderanno. La Juventus è da escludere ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Sandro, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sul futuro di Antonio. L’allenatore salentino in questi giorni è stato accostato anche all’e alla. RITORNO DIFFICILE ? Sandroha parlato del futuro di Antonioche secondo molti potrebbe tornare all’. Le sue parole. «Io tenderei a escludere l’ad esempio. È bello fare i titoli sui giornalitorna all’, c’è stato un contatto, a Natale e Pasqua ha mandato gli auguri. I nerazzurri non possono riprenderlo per tanti motivi. L’ultimo è perché è andato via con una buona uscita di 7 milioni. Quindi non lo possono riprendere e non lo riprenderanno. Laè da escludere ...

