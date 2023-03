S.T.A.L.K.E.R. 2: il team ha subito numerosi attacchi hacker (Di martedì 14 marzo 2023) GSC Game World, la software house che sta lavorando al nuovo S.T.A.L.K.E.R 2, ha dichiarato di aver subito numerosi attacchi hacker nel corso dell’ultimo anno Se siete dei fan della serie S.T.A.L.K.E.R. allora sicuramente sarete ansiosi di provare anche il nuovo capitolo in sviluppo da parte di GSC Game World. Il titolo venne mostrato per la prima volta durante l’E3 del 2021 e da allora tantissimi giocatori provenienti da tutto il mondo si sono interessati al progetto. Purtroppo GSC Game World sta lavorando a rilento a causa della guerra tra Russia e Ucraina, ma a quanto pare il team sta affrontando anche ulteriori difficoltà. Recentemente infatti gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R 2 hanno dichiarato di aver subito numerosi attacchi ... Leggi su tuttotek (Di martedì 14 marzo 2023) GSC Game World, la software house che sta lavorando al nuovo S.T.A.L.K.E.R 2, ha dichiarato di avernel corso dell’ultimo anno Se siete dei fan della serie S.T.A.L.K.E.R. allora sicuramente sarete ansiosi di provare anche il nuovo capitolo in sviluppo da parte di GSC Game World. Il titolo venne mostrato per la prima volta durante l’E3 del 2021 e da allora tantissimi giocatori provenienti da tutto il mondo si sono interessati al progetto. Purtroppo GSC Game World sta lavorando a rilento a causa della guerra tra Russia e Ucraina, ma a quanto pare ilsta affrontando anche ulteriori difficoltà. Recentemente infatti gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R 2 hanno dichiarato di aver...

