S.S. Lazio e Planetpay365 lanciano le Gift Card ufficiali del club biancoceleste

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) - I buoni regalo in formato cartaceo saranno disponibili in esclusiva in tutti iStyle della Capitale Roma, 14 marzo 2023 – Un prodotto ad hoc, pensato appositamente per i tifosi per trasmettere la passione. Grazie alla sinergia tra- la piattaforma multiservizi di Planet Entertainment-SKS365 Group - e la S.S, a partire da oggi lefisiche delsbarcano in esclusiva in tutti iStyle Store della capitale. Lepowered bysaranno disponibili in tagli da 20€, 50€, 100€ e potranno essere utilizzate per acquistare tutti i prodottidel...