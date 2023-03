Russia-Ucraina: L’inganno diplomatico di Xi Jinping (Di martedì 14 marzo 2023) Difficile interpretare i segnali che provengono in queste ore da Pechino. Un ramoscello d’ulivo offerto a Washington con la mano sinistra, sembra nascondere neanche troppo bene un coltello nella destra. Mentre, infatti, da un lato Xi Jinping si offre quale mediatore sul conflitto ucraino pretendendo un colloquio sia con Putin sia con Zelensky, dall’altro prepara il riarmo più consistente di sempre per la Cina e annuncia che il processo di riunificazione nazionale con Taiwan è qualcosa d’inevitabile. Nel primo discorso che ha inaugurato il suo terzo mandato al vertice della Repubblica popolare, il presidente Xi ha evocato la costruzione di «una Grande muraglia d’acciaio capace di salvaguardare con efficacia la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo», indicando senza mezzi termini che la Cina compirà sforzi immani «per modernizzare la difesa ... Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) Difficile interpretare i segnali che provengono in queste ore da Pechino. Un ramoscello d’ulivo offerto a Washington con la mano sinistra, sembra nascondere neanche troppo bene un coltello nella destra. Mentre, infatti, da un lato Xisi offre quale mediatore sul conflitto ucraino pretendendo un colloquio sia con Putin sia con Zelensky, dall’altro prepara il riarmo più consistente di sempre per la Cina e annuncia che il processo di riunificazione nazionale con Taiwan è qualcosa d’inevitabile. Nel primo discorso che ha inaugurato il suo terzo mandato al vertice della Repubblica popolare, il presidente Xi ha evocato la costruzione di «una Grande muraglia d’acciaio capace di salvaguardare con efficacia la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo», indicando senza mezzi termini che la Cina compirà sforzi immani «per modernizzare la difesa ...

