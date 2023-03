Russia: ok proroga accordo su grano per 60 giorni (Di martedì 14 marzo 2023) L'accordo sulle esportazioni di grano dai porti ucraini che scadrà il prossimo 18 marzo, è stato confermato e prolungato alle condizioni precedenti per 60 giorni a condizione che tutti gli impegni presi nei confronti della parte russa siano mantenuti, ha detto il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko. La natura dell'accordo "è stata ribadita a condizione che tutte le promesse fatte alla Russia in merito all'attuazione del secondo binario, e cioè la revoca di tutte le sanzioni, dirette e indirette, per la fornitura di prodotti agricoli russi ai mercati globali internazionali, siano soddisfatte", ha detto Grushko ai giornalisti.L’Ucraina ha criticato la posizione della Russia. "L’iniziativa per i cereali del Mar nero prevede almeno centoventi giorni di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 marzo 2023) L'sulle esportazioni didai porti ucraini che scadrà il prossimo 18 marzo, è stato confermato e prolungato alle condizioni precedenti per 60a condizione che tutti gli impegni presi nei confronti della parte russa siano mantenuti, ha detto il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko. La natura dell'"è stata ribadita a condizione che tutte le promesse fatte allain merito all'attuazione del secondo binario, e cioè la revoca di tutte le sanzioni, dirette e indirette, per la fornitura di prodotti agricoli russi ai mercati globali internazionali, siano soddisfatte", ha detto Grushko ai giornalisti.L’Ucraina ha criticato la posizione della. "L’iniziativa per i cereali del Mar nero prevede almeno centoventidi ...

