Russia, l'altro obiettivo di Putin in Ucraina: l'analisi (Di martedì 14 marzo 2023) Mosca, 14 mar. (Adnkronos) - Vladimir Putin potrebbe mirare a soluzioni militari per risolvere i problemi demografici di cui soffre notoriamente la Russia. E' quanto si legge in un commento pubblicato dal Washington Post in cui si sottolinea che questa posizione disperata del Presidente russo rischia di essere una brutta notizia per i Paesi vicini. "La sua invasione dell'Ucraina può essere vista come una mossa disperata per aumentare la popolazione russa pistola alla mano", si legge. Il numero dei decessi supera quello delle nascite quasi ogni anno in Russia dal crollo dell'Urss. Nel 1993 la popolazione ha raggiunto il massimo di 148,6 milioni. All'inizio del 2022, era a 145,6 milioni. Un declino del due per cento mentre, per esempio, la popolazione americana, è cresciuta del 33 per cento (dal 1990 al 2020). Secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Mosca, 14 mar. (Adnkronos) - Vladimirpotrebbe mirare a soluzioni militari per risolvere i problemi demografici di cui soffre notoriamente la. E' quanto si legge in un commento pubblicato dal Washington Post in cui si sottolinea che questa posizione disperata del Presidente russo rischia di essere una brutta notizia per i Paesi vicini. "La sua invasione dell'può essere vista come una mossa disperata per aumentare la popolazione russa pistola alla mano", si legge. Il numero dei decessi supera quello delle nascite quasi ogni anno indal crollo dell'Urss. Nel 1993 la popolazione ha raggiunto il massimo di 148,6 milioni. All'inizio del 2022, era a 145,6 milioni. Un declino del due per cento mentre, per esempio, la popolazione americana, è cresciuta del 33 per cento (dal 1990 al 2020). Secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Altro che occidente decadente, dal confronto con noi la Russia di Putin ne esce come un incubo. L’aspettativa di vi… - michele_geraci : Altro motivo che spinge la #Cina e #Xijinping a mediare tra #Russia e #Ucraina La Cina ha investito in UKR in agr… - michele_geraci : E chi oserà accusare gli attentatori del più grande atto terroristico recente contro infrastrutture di un paese NAT… - ledicoladelsud : Russia, l’altro obiettivo di Putin in Ucraina: l’analisi - duro_lavoro : RT @fortnardelli: Con la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia su gas e petrolio, la transizione verde, nel 2022 avrà avuto senz’altr… -