Russia, l'altro obiettivo di Putin in Ucraina: l'analisi (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Vladimir Putin potrebbe mirare a soluzioni militari per risolvere i problemi demografici di cui soffre notoriamente la Russia. E' quanto si legge in un commento pubblicato dal Washington Post in cui si sottolinea che questa posizione disperata del Presidente russo rischia di essere una brutta notizia per i Paesi vicini. "La sua invasione dell'Ucraina può essere vista come una mossa disperata per aumentare la popolazione russa pistola alla mano", si legge. Il numero dei decessi supera quello delle nascite quasi ogni anno in Russia dal crollo dell'Urss. Nel 1993 la popolazione ha raggiunto il massimo di 148,6 milioni. All'inizio del 2022, era a 145,6 milioni. Un declino del due per cento mentre, per esempio, la popolazione americana, è cresciuta del 33 per cento (dal 1990 al 2020). Secondo i dati ...

Russia, l'altro obiettivo di Putin in Ucraina: l'analisi La Russia è l'11esima economia del mondo, ma è 96esima per aspettativa di vita dei suoi abitanti. Il tasso di mortalità in Russia è particolarmente alto, per gli uomini, a causa di patologie ...