(Di martedì 14 marzo 2023) Alexey efanno parte di un numero crescente di bambini e genitori che sono stati perseguiti per non aver sostenuto 'l'operazione militare speciale' della. Ladodicenne è stata ...

Alexey e Masha fanno parte di un numero crescente di bambini e genitori che sono stati perseguiti per non aver sostenuto 'l'operazione militare speciale' della. Ladodicenne è stata internata nel centro di riabilitazione sociale dopo che suo padre è stato arrestato per aver 'screditato' l'esercito a Yefremov, una cittadina nella regione russa ...È una delle otto minorenni coinvolte in procedimenti giudiziari indall'inizio della guerra, ha denunciato l'organizzazione indipendente Ovd - Info. Svetlana Davydova, direttrice della ...Alexey e Masha fanno parte di un numero crescente di bambini e genitori che sono stati perseguiti per non aver sostenuto "l'operazione militare speciale" della. Il padre è stato arrestato il 1 ...

Russia, la 12enne Masha fece un disegno contro la guerra a scuola: il padre rischia di perdere la patria potestà TGCOM

In Russia, nell'aprile 2022, una 12enne di nome Masha fece un disegno contro la guerra a scuola, dopo che l'insegnante di arte aveva chiesto agli studenti di fare un compito a sostegno delle truppe di ...