Rugby, le convocate dell’Italia per il raduno di Parma dal 17 al 19 marzo (Di martedì 14 marzo 2023) Ultimo raduno per la Nazionale femminile di Rugby prima dell’atteso debutto nel Sei Nazioni 2023 allo Stadio Lanfranchi di Parma il 26 marzo alle ore 16.00 contro la Francia. Dopo i test internazionali e la vittoria a Barcellona contro la Spagna, le azzurre ultimano la preparazione per la finestra internazionale che le vedrà impegnate. 30 le atlete (26 convocate e 4 invitate) che si ritroveranno presso la Cittadella del Rugby di Parma venerdì 17 marzo e che guidate dal neo Commissario tecnico Giovanni Raineri che è subentrato ad Andrea Di Giandomenico dopo il Mondiale neozelandese. Raineri e il suo staff svolgeranno un programma incentrato su allenamenti sul campo, sessioni in palestra e riunioni. La conclusione del raduno è prevista ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Ultimoper la Nazionale femminile diprima dell’atteso debutto nel Sei Nazioni 2023 allo Stadio Lanfranchi diil 26alle ore 16.00 contro la Francia. Dopo i test internazionali e la vittoria a Barcellona contro la Spagna, le azzurre ultimano la preparazione per la finestra internazionale che le vedrà impegnate. 30 le atlete (26e 4 invitate) che si ritroveranno presso la Cittadella deldivenerdì 17e che guidate dal neo Commissario tecnico Giovanni Raineri che è subentrato ad Andrea Di Giandomenico dopo il Mondiale neozelandese. Raineri e il suo staff svolgeranno un programma incentrato su allenamenti sul campo, sessioni in palestra e riunioni. La conclusione delè prevista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persempre_news : ?? @Federugby Le Azzurre convocate per il #TikTok #women 's #sixnations #SkySport #parma #raduno #nazionale #italia… - MessaggeroSport : Rugby Sei Nazioni Femminile, a Parma il quartiere generale delle azzurre di Nanni Raineri. Accordo con la regione E… - ilmessaggeroit : Rugby Sei Nazioni Femminile, a Parma il quartiere generale delle azzurre di Nanni Raineri. Accordo con la regione E… - delinquenzanews : Sei Nazioni femminile: ecco le 36 convocate da coach Raineri L'articolo completo su Delinquenza Ovale News - ,… - firabruzzo : Alessandro Di Stefano chiamato in nazionale U19, Elisa Rossi e Anny Bizimana convocate per l'area sud femminile azz… -