Rrahmani: “Napoli non è finita, diamo il massimo con l’Eintracht Francoforte. Ecco il segreto dei miei 7 gol” (Di martedì 14 marzo 2023) Amir Rrahmani parla in conferenza stampa di Napoli-Francoforte, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Rrahmani ha parlato del suo miglioramento in questi anni: “Quando la squadra gioca bene è molto più semplice anche per noi fare meno fatica in difesa, perché i paloni arrivano più puliti e possiamo giocare meglio anche noi difensori. Questo è forse uno dei segreti di questa partita“. Rrahmani ha parlato anche della differenza tra Koulibaly e Kim: “Sono due giocatori molto forti ed io sono onorato di aver giocato con entrambi. Stiamo andando molto bene, così come quando c’era Kalidou. Diciamo che Kim ha avuto più fortuna“. Glasner ha detto che possono ribaltare la partita, anzi è quasi sicuro di poterlo fare. Rrahmani ha detto: “È giusto che la pensino così, noi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 marzo 2023) Amirparla in conferenza stampa di, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.ha parlato del suo miglioramento in questi anni: “Quando la squadra gioca bene è molto più semplice anche per noi fare meno fatica in difesa, perché i paloni arrivano più puliti e possiamo giocare meglio anche noi difensori. Questo è forse uno dei segreti di questa partita“.ha parlato anche della differenza tra Koulibaly e Kim: “Sono due giocatori molto forti ed io sono onorato di aver giocato con entrambi. Stiamo andando molto bene, così come quando c’era Kalidou. Diciamo che Kim ha avuto più fortuna“. Glasner ha detto che possono ribaltare la partita, anzi è quasi sicuro di poterlo fare.ha detto: “È giusto che la pensino così, noi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Prezioso come la mitra di San Gennaro, #kvaratskhelia sblocca la gara con un gol da favola, #rrahmani di testa mett… - NapoliAddict : Rrahmani: 'L'Eintracht non ha nulla da perdere', voi svela la differenza tra Kim e Koulibaly #Napoli… - apetrazzuolo : LIVE TWEET SSCN - Napoli, Rrahmani: 'Partita pericolosa, loro non hanno nulla da perdere, dobbiamo chiuderla quanto… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Napoli-Eintracht, Rrahmani: 'Chi è più forte fra Kim e Koulibaly? Kim ha più fortuna' - napolipiucom : Rrahmani: 'Napoli non è finita, diamo il massimo con l'Eintracht Francoforte. Ecco il segreto dei miei 7 gol'… -