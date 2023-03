Rrahmani | “L’Eintracht non ha nulla da perdere” | voi svela la differenza tra Kim e Koulibaly

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 14 marzo 2023) Amirha parlato in conferenza stampa alla viglia di Napoli-Eintracht Francoforte, sfida valida per gli ottavi di Champions League. Di seguito le sue parole: SUL: “Sono solo due partite, una è andata, rimane il ritorno. Loro non hanno, sarà percioloso. Dovremo essere attenti. Ci sono partite in cui erano sotto e hanno recuperato, hanno la giusta mentalità. Anche la scorsa stagione in Europa League hanno fatto bene, sono forti”.Conferenza Stampa: “Kim più fortunato di Koulibaly” SU KOULIBALY E KIM: “Sono due giocatori molto forti. Sono felice di aver avuto la possibilità di giocare con entrambi. Quando la squadra va bene è molto più facile per noi difensori, ora Kim è più “fortunato” di Kalidou. La fase difensiva inizia ...