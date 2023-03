Rrahmani: Kim meglio di Koulibaly? (Di martedì 14 marzo 2023) Rrahmani prende la parola. La prima domanda è su Kim e Koulibaly. "Diciamo che sono tutti e due giocatori bravissimi, forti. Sono felicissimo di avere giocato con Kalidou, ma anche con Kim. Con il primo abbiamo fatto una grande stagione, ma quando la squadra va bene è molto più facile per noi calciatori. Ora Kim ha più fortuna che Koulibaly". Quanto è importante Spalletti nel suo percorso di crescita?"La fase difensiva inizia dagli attaccanti, quando arriva da noi magari ci sono palloni più semplici da pulire e iniziare l'azione. Quando le cose vanno bene... È il segreto di quest'anno". Glasner ha detto che vuole vincere. Che partita si aspetta?"Ha ragione a pensare così, la prima gara è finita e rimane solo quella di domani. È una gara molto pericolosa che dobbiamo chiudere, stando attenti". Rode ha spiegato come in Bundesliga ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 14 marzo 2023)prende la parola. La prima domanda è su Kim e. "Diciamo che sono tutti e due giocatori bravissimi, forti. Sono felicissimo di avere giocato con Kalidou, ma anche con Kim. Con il primo abbiamo fatto una grande stagione, ma quando la squadra va bene è molto più facile per noi calciatori. Ora Kim ha più fortuna che". Quanto è importante Spalletti nel suo percorso di crescita?"La fase difensiva inizia dagli attaccanti, quando arriva da noi magari ci sono palloni più semplici da pulire e iniziare l'azione. Quando le cose vanno bene... È il segreto di quest'anno". Glasner ha detto che vuole vincere. Che partita si aspetta?"Ha ragione a pensare così, la prima gara è finita e rimane solo quella di domani. È una gara molto pericolosa che dobbiamo chiudere, stando attenti". Rode ha spiegato come in Bundesliga ...

