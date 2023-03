Rrahmani | “Dovremo stare attenti all’Eintracht Possiamo entrare nella storia del Napoli”

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAmiraffianca Luciano Spalletticonferenza stampa della vigilia di-Eintracht. Queste le dichiarazioni del difensore kosovaro: “Quando la squadra va bene è tutto più facile anche per noi difensori, perché la fase difensiva comincia dagli attaccanti e finisce a noi difensori ed arrivano palloni più semplici da gestire. E’ questo il segreto della nostra stagione”. Similitudini tra Koulibaly e Kim: “Sono tutti e due grandissimi calciatori, molto forti. Sono felice di avere avuto la possibilità di giocare con entrambi. Con Kalidou abbiamo fatto una grande stagione ed ora stiamo andando bene anche con Kim. Quando una squadra va bene, però, è molto più facile parlare ed ora Kim ha un pò più di fortuna rispetto a Kalidou”. L’Eintracht si è detto ottimista per domani: “Loro fanno bene a pensarla ...

Rrahmani: "Dovremo stare attenti all'Eintracht. Possiamo entrare ...

