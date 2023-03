Rossetto nero | le regole per applicarlo bene e come abbinarlo

Leggi su vanityfair

(Di martedì 14 marzo 2023) Mai primavera è stata più goth. E voi siete abbastanza coraggiose per indossare i rossetti più dark in circolazione, avvistati anche in passerella alle ultime sfilate Autunno-Inverno 2023/24? Una cosa è certa, dalal vinaccia, dal bordeaux scuro al viola intenso, effetto wow è garantito