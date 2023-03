Rosignano Marittimo: aperto il “Tribunale sotto casa”, ossia l’Ufficio di prossimità per la Giustizia (Di martedì 14 marzo 2023) Gli Uffici di prossimità rientrano nel progetto pilota voluto dal Ministero della Giustizia e quello inaugurato a Rosignano, nato grazie alla stipula di una convenzione con la Corte d’Appello di Firenze e con il Tribunale di Livorno, è il primo aperto nella Costa degli Etruschi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 14 marzo 2023) Gli Uffici dirientrano nel progetto pilota voluto dal Ministero dellae quello inaugurato a, nato grazie alla stipula di una convenzione con la Corte d’Appello di Firenze e con ildi Livorno, è il primonella Costa degli Etruschi L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArmuniaTeatro : GIOVEDÌ 16 MARZO - 21.00 Teatro Nardini - Rosignano Marittimo (LI) LEONARDO CAPUANO SISTEMA NERVOSO spettacolo Un… - StefanoCiuoffo : Inaugurazione questa mattina dell’ufficio di #prossimità di Rosignano Marittimo. Qui l’articolo integrale ??… - NewsToscana : Rosignano Marittimo: utilizzavano carta di credito rubata per fare acquisti, denunciati marito e moglie - muoversintoscan : ??In #A12 veicolo fermo o in avaria tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti verso Livorno #viabiliTOS - News24Toscana : CECINA - I Carabinieri Forestali della Stazione di Cecina hanno denunciato un 55enne titolare di un’impresa edile p… -