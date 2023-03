Rosa Chemical si è rifatto? La domanda assillante dei fan: che cosa ha risposto il cantante (Di martedì 14 marzo 2023) Ha fatto insorgere l’associazione Pro Vita & Famiglia creando “scandalo” con il suo bacio appassionato a Fedez sul palco di Sanremo 2023. È stato “punzecchiato” da Renato Zero per il suo look e la sua performance, che lo ha definito un suo «sosia», ma a causa delle decisioni del suo staff e, dunque, solo in parte dell’artista stesso. E Rosa Chemical continua a far parlare di sé. In questo caso non per la sua musica, quanto per il suo appeal. Già, perché Manuel Franco Rocati, il 25enne di Grugliasco, nel corso degli anni, oltre che grazie anche al trampolino sanremese, ha raccolto a sé migliaia di fan, che ne apprezzano non solo le doti canore e musicali, ma anche la sua particolare cura dell’immagine. Rosa Chemical, nelle ultime settimane, oltre agli impegni musicali ha partecipato a diversi eventi durante la ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) Ha fatto insorgere l’associazione Pro Vita & Famiglia creando “scandalo” con il suo bacio appassionato a Fedez sul palco di Sanremo 2023. È stato “punzecchiato” da Renato Zero per il suo look e la sua performance, che lo ha definito un suo «sosia», ma a causa delle decisioni del suo staff e, dunque, solo in parte dell’artista stesso. Econtinua a far parlare di sé. In questo caso non per la sua musica, quanto per il suo appeal. Già, perché Manuel Franco Rocati, il 25enne di Grugliasco, nel corso degli anni, oltre che grazie anche al trampolino sanremese, ha raccolto a sé migliaia di fan, che ne apprezzano non solo le doti canore e musicali, ma anche la sua particolare cura dell’immagine., nelle ultime settimane, oltre agli impegni musicali ha partecipato a diversi eventi durante la ...

