"Romina Power e la Lecciso, le voglio": Al Bano scatena il delirio (Di martedì 14 marzo 2023) "Ho un sogno", dice AlBano Carrisi. E come lui, migliaia e migliaia di fan del cantante pugliese. Intervistato dal settimanale NuovoTv, il Leone di Cellino San Marco ha svelato che per il grande show all'Arena di Verona il prossimo 18 maggio per celebrare i suoi 80 anni (verrebbe da dire, vista la sua forma, i suoi "primi 80 anni") gradirebbe un regalo dalle due donne della sua vita: la prima moglie Romina Power e l'attuale compagna Loredana Lecciso: "Le voglio sul palco con me". Cinque parole che hanno mandato in delirio i social e gli appassionati di gossip viste le turbolenze del passato tra le due signore, tra cui non è mai corso buon sangue. Al Bano ha intenzione di mettere in scena uno spettacolo indimenticabile, sotto tutti i punti di vista. Da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) "Ho un sogno", dice AlCarrisi. E come lui, migliaia e migliaia di fan del cantante pugliese. Intervistato dal settimanale NuovoTv, il Leone di Cellino San Marco ha svelato che per il grande show all'Arena di Verona il prossimo 18 maggio per celebrare i suoi 80 anni (verrebbe da dire, vista la sua forma, i suoi "primi 80 anni") gradirebbe un regalo dalle due donne della sua vita: la prima mogliee l'attuale compagna Loredana: "Lesul palco con me". Cinque parole che hanno mandato ini social e gli appassionati di gossip viste le turbolenze del passato tra le due signore, tra cui non è mai corso buon sangue. Alha intenzione di mettere in scena uno spettacolo indimenticabile, sotto tutti i punti di vista. Da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IVenterink : RT @IVenterink: Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - PressReview99 : Romina Power sferra l'ultimo attacco a Loredana: spunta la foto con Albano come due piccioncini… - KatalinBencz : Al Bano & Romina Power - Atto D'amore (1992) - Mariolino_22 : RT @Cinguetterai: Una di queste coppie sarà il Mascherato per una notte della prima puntata de #IlCantanteMascherato. - Al Bano e Jasmine… - wildvibesradio : #NowPlaying : Felicità - Al Bano & Romina Power -