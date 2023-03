Roma violenta, l'escalation di omicidi e aggressioni (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - omicidi, colpi di pistola e sangue sulle strade. Vere e proprie esecuzioni come non si vedevano da tempo. Roma negli ultimi mesi è diventata la 'Capitale della violenza'. Tra la sera di venerdì e quella di lunedì, un weekend lungo, due omicidi a colpi di arma da fuoco e un accoltellato. E solo pochi giorni prima, mercoledì 8 marzo, a morire era stato Mihai Stafan Roman, un cittadino rumeno, freddato con diversi proiettili da due killer che sono poi fuggiti sul motorino. Una vera e propria escalation. Una lunga scia di sangue Ma cosa sta succedendo a Roma? E, soprattutto, c'è un filo rosso che unisce tutti gli omicidi? Le modalità, di certo, sono simili: Luigi Finizio, 51enne con precedenti per droga, è stato ucciso ieri sera a colpi di pistola in via dei ... Leggi su agi (Di martedì 14 marzo 2023) AGI -, colpi di pistola e sangue sulle strade. Vere e proprie esecuzioni come non si vedevano da tempo.negli ultimi mesi è diventata la 'Capitale della violenza'. Tra la sera di venerdì e quella di lunedì, un weekend lungo, duea colpi di arma da fuoco e un accoltellato. E solo pochi giorni prima, mercoledì 8 marzo, a morire era stato Mihai Stafann, un cittadino rumeno, freddato con diversi proiettili da due killer che sono poi fuggiti sul motorino. Una vera e propria. Una lunga scia di sangue Ma cosa sta succedendo a? E, soprattutto, c'è un filo rosso che unisce tutti gli? Le modalità, di certo, sono simili: Luigi Finizio, 51enne con precedenti per droga, è stato ucciso ieri sera a colpi di pistola in via dei ...

