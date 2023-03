Roma, terzo omicidio in meno di una settimana. Gualtieri: “Grande preoccupazione per l’escalation criminale” (Di martedì 14 marzo 2023) Continua a scorrere sangue nella capitale. Per la terza volta in meno di una settimana, un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Roma. Si tratta del 51enne Luigi Finizio, ucciso da almeno sette colpi di proiettile in una stazione di benzina del Quadraro. L’uomo, con precedenti per droga, è stato trovato disteso accanto alla sua auto, una Renault Twingo, dopo che alcuni residenti hanno avvertito gli spari intorno alle 19.30 di ieri sera e hanno chiamato le forze dell’ordine. Secondo gli inquirenti, non è da escludere la pista del regolamento di conti tra bande criminali. La vittima era infatti il cugino di Girolamo Finizio, legato al clan Senese. Attualmente in carcere per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, Girolamo è il cognato di Angelo Senese, fratello a sua volta di Michele ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023) Continua a scorrere sangue nella capitale. Per la terza volta indi una, un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a. Si tratta del 51enne Luigi Finizio, ucciso da alsette colpi di proiettile in una stazione di benzina del Quadraro. L’uomo, con precedenti per droga, è stato trovato disteso accanto alla sua auto, una Renault Twingo, dopo che alcuni residenti hanno avvertito gli spari intorno alle 19.30 di ieri sera e hanno chiamato le forze dell’ordine. Secondo gli inquirenti, non è da escludere la pista del regolamento di conti tra bande criminali. La vittima era infatti il cugino di Girolamo Finizio, legato al clan Senese. Attualmente in carcere per tentatoaggravato dal metodo mafioso, Girolamo è il cognato di Angelo Senese, fratello a sua volta di Michele ...

