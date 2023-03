Roma | stop al turnover per Mourinho

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 marzo 2023) Laha 180? davanti dove si giocherà la stagione: prima la Real Sociedad e poi il derby con la Lazio Laha 180? davanti dove si giocherà la stagione: prima la Real Sociedad e poi il derby con la Lazio. Josési gioca tanto in queste due partite. L’accesso ai quarti dell’Europa League e l’approdo tra le prime quattro in campionato. Anche per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non faràin queste due sfide e si giocherà tutto con gli uomini migliori. L'articolo proviene da Calcio News 24.