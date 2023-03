Roma, si rompe una tubatura e si apre una voragine: strada bloccata e ‘torrente’ sotterraneo (FOTO E VIDEO) (Di martedì 14 marzo 2023) Ci risiamo, ancora una voragine nelle strade di Roma. Stavolta è toccato al quartiere Primavalle, dove una buca enorme si è aperta nella tarda mattinata di oggi in via Tommaso Zigliara. Dalle prime ore del mattino nella zona è mancata l’acqua a causa di un guasto, dapprima non individuabile. Ma poi l’arcano è stato svelato quando l’asfalto ha improvvisamente ceduto. voragine a Primavalle Una voragine di oltre tre metri di larghezza e altrettanti di lunghezza si è improvvisamente aperta a ridosso del marciapiede, sulla strada che era stata riasfaltata da poco. Sotto, un torrente di acqua ha fatto capire che il guasto che aveva provocato la chiusura dei dei rubinetti nelle abitazioni del quartiere potesse essere proprio nella tubatura che correva sotto la strada ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) Ci risiamo, ancora unanelle strade di. Stavolta è toccato al quartiere Primavalle, dove una buca enorme si è aperta nella tarda mattinata di oggi in via Tommaso Zigliara. Dalle prime ore del mattino nella zona è mancata l’acqua a causa di un guasto, dapprima non individuabile. Ma poi l’arcano è stato svelato quando l’asfalto ha improvvisamente ceduto.a Primavalle Unadi oltre tre metri di larghezza e altrettanti di lunghezza si è improvvisamente aperta a ridosso del marciapiede, sullache era stata riasfaltata da poco. Sotto, un torrente di acqua ha fatto capire che il guasto che aveva provocato la chiusura dei dei rubinetti nelle abitazioni del quartiere potesse essere proprio nellache correva sotto la...

