Roma, quando i turisti aiutano i romani contro i borseggiatori: il direttore di Leggo derubato a Fontana di Trevi (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo un pranzo di lavoro alle 14,30 esco da un ristorante del Centro e mi dirigo verso la redazione di Leggo in via del Tritone. Invece di conservare il portafogli al sicuro nella tasca interna della ... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo un pranzo di lavoro alle 14,30 esco da un ristorante del Centro e mi dirigo verso la redazione diin via del Tritone. Invece di conservare il portafogli al sicuro nella tasca interna della ...

