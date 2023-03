Roma, prorogato lo stop alle auto ibride in fascia verde. Gli ambientalisti: “Basta sacrifici ai cittadini” (Di martedì 14 marzo 2023) Roma – Il Campidoglio ha prorogato il divieto di circolazione per le auto con doppia alimentazione benzina gpl e benzina metano fino ad euro 2, ma anche diesel gpl e diesel metano fino a 3 euro. E’ quanto deciso dalla Giunta capitolina con l’ordinanza sindacale n. 27 del 28 febbraio 2023, che vieta l’uso delle auto a bi-fuel e dual-fuel all’interno della fascia verde della Capitale dal lunedì al sabato fino al 30 giugno 2023. Sulla questione è intervenuto anche il movimento “Italia dei Diritti” che già si è occupato della questione, dato che il divieto esiste dalla fine dello scorso anno. Lo fa tramite un comunicato stampa a firma Carlo Spinelli, segretario provinciale e responsabile nazionale alla politica interna. “Come era nell’aria, il divieto di circolazione per le ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 marzo 2023)– Il Campidoglio hail divieto di circolazione per lecon doppia alimentazione benzina gpl e benzina metano fino ad euro 2, ma anche diesel gpl e diesel metano fino a 3 euro. E’ quanto deciso dalla Giunta capitolina con l’ordinanza sindacale n. 27 del 28 febbraio 2023, che vieta l’uso dellea bi-fuel e dual-fuel all’interno delladella Capitale dal lunedì al sabato fino al 30 giugno 2023. Sulla questione è intervenuto anche il movimento “Italia dei Diritti” che già si è occupato della questione, dato che il divieto esiste dalla fine dello scorso anno. Lo fa tramite un comunicato stampa a firma Carlo Spinelli, segretario provinciale e responsabile nazionale alla politica interna. “Come era nell’aria, il divieto di circolazione per le ...

