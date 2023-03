Roma, minacce e scritte antifà sotto casa del presidente di Generazione Popolare (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar – Chi minaccia? Chi aggredisce? Chi alimenta un costante clima di odio politico in Italia? Malgrado la ridicola propaganda della sinistra, sempre pronta a denunciare fantomatiche violenze dell’estrema destra, a ben vedere sono sempre gli antifascisti militanti a compiere gesti orrendi volti a intimidire. Prova ne sia quanto accaduto ieri a Roma al presidente ad Alessandro Di Martino, presidente del movimento Generazione Popolare, che si è ritrovato sotto casa scritte minatorie targate antifà. scritte e minacce antifà contro il presidente di Generazione Popolare “Questa notte ho ricevuto una visita ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 marzo 2023), 14 mar – Chi minaccia? Chi aggredisce? Chi alimenta un costante clima di odio politico in Italia? Malgrado la ridicola propaganda della sinistra, sempre pronta a denunciare fantomatiche violenze dell’estrema destra, a ben vedere sono sempre gli antifascisti militanti a compiere gesti orrendi volti a intimidire. Prova ne sia quanto accaduto ieri aalad Alessandro Di Martino,del movimento, che si è ritrovatominatorie targatecontro ildi“Questa notte ho ricevuto una visita ...

