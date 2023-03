Roma, la Real Sociedad provoca: 'Tra 10 anni si parlerà della nostra rimonta" (Di martedì 14 marzo 2023) SAN SEBASTIAN (Spagna) - La sfida di ritorno si avvicina, e i giocatori della Real Sociedad provano rianimare i propri tifosi dopo la sconfitta per due a zero rimediata nella Capitale. Il giapponese ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023) SAN SEBASTIAN (Spagna) - La sfida di ritorno si avvicina, e i giocatoriprovano rianimare i propri tifosi dopo la sconfitta per due a zero rimediata nella Capitale. Il giapponese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ??????? Ci vediamo anche giovedì per Roma-Real Sociedad? ?? - angelomangiante : Per la Roma 7 partite giocate nel 2023 all'Olimpico. 7 vittorie, 11 gol fatti, zero subiti. Solidità difensiva e o… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - sostenibile_2 : RT @PagineRomaniste: #RealSociedad, #Kubo: 'Voglio far parte della squadra che ha rimontato la Roma. Meritiamo di vincere' #ASRoma #RealS… - siamo_la_Roma : ?? #Illarramendi suona la carica ?? 'Rimonteremo. Il primo gol lo segnano i tifosi' ?? Le sue parole -