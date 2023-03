Roma, incendio nel campo nomadi di via Candoni: in fiamme rifiuti e materiale tossico (Di martedì 14 marzo 2023) Roma – Un altro rogo nella Capitale, un altro campo rom minacciato dalle fiamme. E’ quanto avvenuto nella baraccopoli di via Luigi Candoni, nel XI Municipio alla periferia sud ovest di Roma. Nella tarda mattinata un’alta e densa colonna di fumo è stata ben visibile in tutta la zona. Dalle 13 l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto assieme alla Polizia locale ed al personale sanitario dell’Ares 118. A bruciare, come spesso accade in questi contesti, materiale tossico come rifiuti e plastiche. Risulta la presenza di persone ferite. Le operazioni di spegnimento non sono state facili, ma i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme e stanno provvedendo alla messa in sicurezza del campo. Il Faro online, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 marzo 2023)– Un altro rogo nella Capitale, un altrorom minacciato dalle. E’ quanto avvenuto nella baraccopoli di via Luigi, nel XI Municipio alla periferia sud ovest di. Nella tarda mattinata un’alta e densa colonna di fumo è stata ben visibile in tutta la zona. Dalle 13 l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto assieme alla Polizia locale ed al personale sanitario dell’Ares 118. A bruciare, come spesso accade in questi contesti,comee plastiche. Risulta la presenza di persone ferite. Le operazioni di spegnimento non sono state facili, ma i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare lee stanno provvedendo alla messa in sicurezza del. Il Faro online, ...

