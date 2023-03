Roma | incendio in appartamento | evacuati condomini

(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Questa mattina, poco prima delle 11, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno evacuato gli abitanti di uno in via Guido Zanobini 66, in zona Tuscolana, dove all’interno di unè divampato un. Nell’immobile si trovavano una signora anziana e la figlia rimaste illese. Al momento non risultano danni strutturali. L’, nell’al 4° piano dello stabile, avrebbe avuto origine per cause accidentali, probabilmente un asciugacapelli lasciato acceso. E’ quanto emerso dai primi rilievi fatti sul posto dai carabinieri e dai vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. Le due inquiline, madre e figlia di 88 e 65 anni, saranno accompagnate in ospedale per accertamenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

