(Di martedì 14 marzo 2023). Ilrischia di chiudere. Luogo di incontro per ie le loro famiglie, ilha fatto della condivisione, dell’accoglienza e dell’incontro tra le diverse culture la sua cifra distintiva ma oggi l’esistenza di questa preziosa realtà – che con il tempo è diventata un punto di riferimento per la zona – rischia di chiudere a causa della crisi economica. Come spesso accade in questi casi e per evitare ildel triste epilogo pocanzi menzionati che rappresenterebbe anche la fine del duro lavoro che il personale della cooperative ha svolto per numerose famiglie in questi anni, è subito partita una ricercasulla piattaforma GoFundMe. Amputati gli arti per una meningite fulminante, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sono sbarcati a Pozzallo i 17 sopravvissuti all'ultimo naufragio nel Mediterraneo. Alla richiesta di chiarimenti su… - CarloCalenda : Siamo nati mettendo al centro del dibattito politico la #sanità. Oggi a Roma, abbiamo proposto soluzioni concrete p… - SeaWatchItaly : #Seabird ha avvistato l'imbarcazione in contatto con @alarm_phone. È pericolosamente sovraffollata e tra onde spave… - CorriereCitta : Roma, il centro interculturale per Bambini “Celio Azzurro” a rischio chiusura: al via la raccolta fondi - pindilino : @GassmanGassmann ne dovresti istallare una ogni kmquadro .praticamente pure al centro di Roma . LE CHIACCHIERE sono… -

La contrazione è stata più elevata al Nord - 5,38%, ferma al - 4,58% ale - 3,19% al Sud. ... Le città in cui si paga di più sono, Milano e Bologna, in media i contribuenti versano 2.000 ...... commissario regionale del Consorzio di Bonifica, Mario Battaglia). Alle 11.30 si riunira' ... Prevista inoltre l'audizione sulle problematiche relative alle corse sulla tratta Sulmona -...Prima di allora ildi coordinamento del soccorso in mare didecideva in piena autonomia se bisognava avviare una operazione di salvataggio in mare o no. Le operazioni di polizia in mare ...

Roma: centro Celio Azzurro a rischio chiusura, al via raccolta fondi sul web Radio Colonna

Ecco i prossimi impegni in vista della nuova edizione degli Stati generali della pelletteria a Firenze Roma, 14 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Dopo le ottime performance di Mipel Lab, salone dedicato al ...Come ormai consuetudine, il Premio Bianca d’Aponte, il contest italiano riservato a cantautrici, nel periodo primaverile porta in tour alcune protagoniste ...