Roma, il 51enne Luigi Finzio ucciso a colpi di pistola mentre è fermo a un benzinaio di Torpignattara. Indaga la Dda (Di martedì 14 marzo 2023) Un uomo di 51 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre era fermo in una stazione di benzina ed è morto sul colpo. Gli aggressori, secondo le prime ricostruzioni, si sono avvicinati in moto e sono fuggiti subito dopo gli spari. L’omicidio è avvenuto nel quartiere Torpignattara alle 19.30 di lunedì 13 marzo e la vittima si chiamava Luigi Finzio e ha precedenti per droga. A Indagare sull’omicidio sono gli agenti della Squadra Mobile coordinati dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Sul posto è intervenuta pochi minuti dopo l’omicidio la Polizia. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno permesso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Un uomo di 51 anni è statodierain una stazione di benzina ed è morto sul colpo. Gli aggressori, secondo le prime ricostruzioni, si sono avvicinati in moto e sono fuggiti subito dopo gli spari. L’omicidio è avvenuto nel quartierealle 19.30 di lunedì 13 marzo e la vittima si chiamavae ha precedenti per droga. Are sull’omicidio sono gli agenti della Squadra Mobile coordinati dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Sul posto è intervenuta pochi minuti dopo l’omicidio la Polizia. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno permesso di ...

