Roma, Dybala in lizza per un premio importante: ecco quale (Di martedì 14 marzo 2023) PESCARA - Scelti i finalisti della 19ª edizione del premio nazionale "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. L'iniziativa si propone di attribuire annualmente un ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023) PESCARA - Scelti i finalisti della 19ª edizione delnazionale "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. L'iniziativa si propone di attribuire annualmente un ...

