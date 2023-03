Roma, Dybala e Totti superstar insieme: ecco il motivo (Di martedì 14 marzo 2023) José Mourinho fa corsa a sé, vedi il post con le manette che ha fatto il giro del mondo. Ma, per il resto, è Paulo Dybala, senza discussione, il giocatore della Roma più importante non solo in campo, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023) José Mourinho fa corsa a sé, vedi il post con le manette che ha fatto il giro del mondo. Ma, per il resto, è Paulo, senza discussione, il giocatore dellapiù importante non solo in campo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : SUPER GOL DI DYBALA. 2-3, FORZA ROMA! #RomaSassuolo - ZZiliani : Hanno ragione gli juventini, #Dybala dovrebbe vergognarsi: esultare da ex per la vittoria della #Roma contro la… - angelomangiante : Per la #Roma uniche due vittorie in questa stagione negli scontri diretti (vs Inter a San Siro e Juve) nelle due un… - FabioLasmano : @lorenzogaro02 @FabioCapellone Era un giocatore così importante che nessuna big d'Europa l'ha cagato ed è finito a… - sportli26181512 : #Roma, #Dybala in lizza per un premio importante: ecco quale: L'argentino candidato al Premio #Prisco, se la dovrà… -