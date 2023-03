Roma, cade un albero in via del Foro Italico: paura tra gli automobilisti, bloccata una corsia (VIDEO) (Di martedì 14 marzo 2023) Momenti di paura nella serata di oggi, 14 marzo, a Roma, dove un albero si è spezzato a causa del maltempo ed è caduto in via del Foro Italico, meglio conosciuta come “via Olimpica” o Tangenziale Est. Una grossa parte dell’albero è caduta sul manto stradale, nel tratto in direzione della Galleria Giovanni XXIII, a poca distanza da Corso Francia, in un punto dove non c’è corsia d’emergenze e le auto sfrecciano a velocità sostenuta. Solo per una circostanza fortunata nel momento in cui i rami si sono abbattuti sull’asfalto non stavano transitando su quella corsia vetture e nessun veicolo è rimasto travolto dall’albero. Immediatamente gli automobilisti hanno dato l’allarme, chiamando i vigili del fuoco e gli agenti della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) Momenti dinella serata di oggi, 14 marzo, a, dove unsi è spezzato a causa del maltempo ed è caduto in via del, meglio conosciuta come “via Olimpica” o Tangenziale Est. Una grossa parte dell’è caduta sul manto stradale, nel tratto in direzione della Galleria Giovanni XXIII, a poca distanza da Corso Francia, in un punto dove non c’èd’emergenze e le auto sfrecciano a velocità sostenuta. Solo per una circostanza fortunata nel momento in cui i rami si sono abbattuti sull’asfalto non stavano transitando su quellavetture e nessun veicolo è rimasto travolto dall’. Immediatamente glihanno dato l’allarme, chiamando i vigili del fuoco e gli agenti della ...

