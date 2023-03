Roma, al via la missione Europa League. Ottimismo per Belotti contro la Real Sociedad (Di martedì 14 marzo 2023) Giovedì la sfida di ritorno degli ottavi in Spagna: giallorossi avanti 2 - 0. Oggi controlli per l'attaccante, possibile cessione di Abraham in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Giovedì la sfida di ritorno degli ottavi in Spagna: giallorossi avanti 2 - 0. Oggilli per l'attaccante, possibile cessione di Abraham in ...

