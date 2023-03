Roma | agguato in periferia | 51enne ucciso a colpi di pistola

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 marzo 2023)– Un uomo di 51 anni, italiano, è rimastodopo essere statoto da varid'arma da fuoco, di cui alcuni al torace. L'intorno alle 19.30 in una pompa di benzina in via dei Ciceri a, in zona Torpignattara. La vittima si chiamava Luigi Finizio. L'uomo, che avrebbe precedenti per droga, è stato raggiunto da diversi proiettili esplosi dai sicari, che sarebbero poi fuggiti in moto. Sull'omicidio indaga la squadra mobile, che sta esaminando le telecamere della zona. (fonte Adnkronos)